Loredana Lecciso e Giovanna Botteri si scontrano a La Vita in Diretta | la difesa di Al Bano accende lo studio di Matano

Loredana Lecciso e Giovanna Botteri si scontrano a La Vita in Diretta: la difesa di Al Bano e lo scontro su Romina Power che ha diviso il pubblico italiano. La puntata di La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano si trasforma in un momento di televisione pura e inaspettata, con uno scontro verbale tra Loredana Lecciso e la giornalista Giovanna Botteri che difficilmente verrà dimenticato presto. Al centro della discussione, come spesso accade quando si parla di certe storie italiane intramontabili, ci sono Al Bano Carrisi e Romina Power. Il contesto: l’intervista di Romina Power a Belve. Tutto nasce dall’intervista che Romina Power ha rilasciato nel programma Belve, uno dei format televisivi più capaci di portare in superficie verità nascoste e dichiarazioni sorprendenti.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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