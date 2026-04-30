Loredana Lecciso tensione in Tv | lo scontro con Romina Power e Giovanna Botteri

Durante una recente trasmissione televisiva, Loredana Lecciso ha avuto un confronto con Romina Power e ha detto la sua su Al Bano. Successivamente, si è verificata una discussione con la giornalista Giovanna Botteri. In quell'occasione, sono stati toccati vari argomenti e sono stati scambiati alcuni commenti. La trasmissione ha suscitato attenzione per i confronti tra i presenti e le dichiarazioni fatte in diretta.

Dopo l’intervista a “Belve” di Romina Power, Loredana Lecciso, attuale compagna di Al Bano, a “La Vita in Diretta” ha smentito la cantante, per poi litigare con Giovanna Botteri. Ma ecco cosa è successo nel dettaglio. Prima di soffermarci su quando detto da Loredana Lecciso in studio da Alberto Matano, con successiva lite con Giovanna Botteri, è bene fare un passo indietro, ricordando cosa ha detto Romina Power a Francesca Fagnani a “Belve”, dichiarazioni che poi sono state smentite dall’attuale compagna di Al Bano. La Power ha confidato alla Fagnani che, dopo la scomparsa della figlia Ylenia Carrisi, non ha trovato nell’ex marito un sostegno: “quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano”.🔗 Leggi su Novella2000.it

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Loredana Lecciso stronca Romina Power, poi il litigio in diretta con una giornalista: caos da Matano

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"Lui si è innamorato dopo di lei, questo possiamo dirlo. Conosco la narrazione di lui ed è differente dalla sua e non lo dico perché è il mio uomo. Le auguro di trovare un grande amore che metta serenità". Loredana Lecciso replica alle parole di Romina Power - facebook.com facebook