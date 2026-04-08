Prime Video ha svelato oggi il trailer dell’attesissima commedia romantica Non è un paese per single, adattamento dell’omonimo bestseller dell’autrice dei record Felicia Kingsley. Il nuovo film Prime Original ha per protagonisti Matilde Gioli e Cristiano Caccamo, con Amanda Campana, Sebastiano Pigazzi, Cecilia Dazzi, Margherita Rebeggiani, con Marco Cocci e con la partecipazione di Bebo Storti. Non è un paese per single è diretto da Laura Chiossone e scritto da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti. Co-prodotto da Amazon MGM Studios e Italian International Film – Lucisano Media Group, prodotto da Fulvio, Federica e Paola Lucisano, Non è un paese per single sarà disponibile in esclusiva in tutto il mondo su Prime Video dal prossimo 8 maggio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - La nuova commedia con Matilde Gioli e Cristiano Caccamo è in arrivo su Prime!

Italian Global Series, Matilde Gioli sarà la madrina della seconda edizioneLa madrina e presentatrice della seconda edizione dell'Italian Global Series sarà l'attrice Matilde Gioli.

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Matilde Gioli alle prese con dipendenze e drammi giovanili: i drammi in questo nuovo film che sorprendeDal Torino Film Festival al cinema, 'Strike' racconta la Generazione Z tra fragilità e dipendenze, con un cast di spicco che include anche Matilde Gioli. libero.it

Maria Beatrice Alonzi. . IL GHOSTING COSA CI DICE DI TE - Sì, lo trovi nel mio ultimo libro (Il video iniziale usato come spunto è tratto dal monologo di Matilde Gioli, andato in onda per “Le Iene”) - facebook.com facebook