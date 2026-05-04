A Roma si è tenuta la presentazione della nuova produzione originale di Prime Video, intitolata Non è un paese per single, tratta dal bestseller di Felicia Kingsley. Tra gli ospiti presenti, l'attrice Matilde Gioli e Amanda Campana sono state protagoniste con i loro look, che hanno attirato l'attenzione del pubblico e dei media. La scena si è svolta nelle ultime ore, aggiungendo un tocco di eleganza alla città.

La scena romana si è tinta delle stesse sfumature dense e brillanti del Chianti, nelle ultime ore: è finalmente giunto il tempo della presentazione di Non è un paese per single, la nuova attesissima produzione originale Prime Video tratta dal bestseller di Felicia Kingsley. Al centro dei riflettori, durante la photocall ufficiale, c’erano ovviamente le sue splendide — nonché diversissime — protagoniste: stiamo parlando di Matilde Gioli e Amanda Campana, le quali hanno incantato la Capitale con due look diametralmente opposti, specchio delle due anime del film e delle loro rispettive personalità stilistiche, tra eleganza classica e vibrazioni contemporanee.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Matilde Gioli e Amanda Campana a Roma per Non è un paese per single: i look a confronto

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