Durante gli Internazionali d’Italia a Roma, Jannik Sinner e Novak Djokovic hanno espresso richieste di aumenti salariali, scatenando una rivolta tra i campioni del tennis. La discussione non si limita alle singole richieste, ma evidenzia un problema più grande legato all’economia del circuito, coinvolgendo direttamente i compensi e le modalità di distribuzione delle risorse nel tennis professionistico.

Il dibattito che vede protagonisti Jannik Sinner e Novak Djokovic durante gli Internazionali d’Italia a Roma non riguarda una semplice richiesta di aumento dei compensi per le stelle del circuito, ma solleva una questione strutturale profonda che tocca l’intera economia del tennis mondiale. Nonostante i top player siano già multimilionari grazie a premi e sponsorizzazioni, la loro battaglia si concentra sulla redistribuzione della ricchezza generata dai grandi tornei, in particolare gli Slam. Il paradosso evidenziato dai campioni risiede nel fatto che, mentre il tennis cresce esponenzialmente come industria globale, la fetta di guadagni che ricade direttamente sugli atleti rimane sproporzionatamente bassa rispetto ad altre discipline sportive di massa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non è avidità…”. Rivolta nel tennis, i campioni chiedono più soldi: perché lo fanno, c’è un motivo preciso

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