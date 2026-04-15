Da operaio a titolare 23enne alla guida della Bernini & Dragonetti
Un giovane di 23 anni ha assunto la guida dell’azienda Bernini & Dragonetti, specializzata nel settore dei serramenti e fondata da 50 anni. L’impresa ha mantenuto la propria continuità nel tempo, continuando a operare nel territorio e contribuendo allo sviluppo locale. La storia dell’azienda rappresenta un passaggio di ruolo da operaio a titolare, confermando la presenza di una gestione familiare e la presenza di una lunga tradizione nel settore.
Valore imprenditoriale, continuità aziendale e contributo allo sviluppo del territorio: questi i tratti distintivi dell’impresa Bernini & Dragonetti che festeggia i 50 anni di attività nel settore dei serramenti. Un traguardo importante che Cna ha voluto celebrare nella sede del Valdarno con una.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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