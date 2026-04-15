Da operaio a titolare 23enne alla guida della Bernini & Dragonetti

Un giovane di 23 anni ha assunto la guida dell’azienda Bernini & Dragonetti, specializzata nel settore dei serramenti e fondata da 50 anni. L’impresa ha mantenuto la propria continuità nel tempo, continuando a operare nel territorio e contribuendo allo sviluppo locale. La storia dell’azienda rappresenta un passaggio di ruolo da operaio a titolare, confermando la presenza di una gestione familiare e la presenza di una lunga tradizione nel settore.