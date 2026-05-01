La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo piano pandemico, che stabilisce nuove linee guida per la gestione delle emergenze sanitarie. Secondo il documento, non saranno più adottati lockdown generalizzati né vaccinazioni di massa come misure standard. Le restrizioni future dovranno essere valutate in base alla gravità dei virus e all'impatto economico, lasciando maggior spazio a decisioni contestuali e proporzionate.

Orazio Schillaci ha battuto un colpo: il nuovo piano pandemico 2025-2029, approvato ieri dalla Conferenza Stato-Regioni, dovrebbe aver archiviato i lockdown alla Conte e le vaccinazioni forzate alla Speranza. Lo si evince consultando la sezione dedicata agli «interventi non farmacologici» (Npi) per il controllo delle infezioni. Essa conferma che, qualora si diffonda un «patogeno respiratorio ad elevata contagiosità eo patogenicità», verranno «valutate misure restrittive e autorizzate attraverso leggi o atti aventi forza di legge» (quindi, niente più dpcm, i famigerati decreti del presidente del Consiglio sfornati a raffica da Giuseppi), con l’obiettivo di «limitare o evitare aggregazioni di persone».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Varato il nuovo piano pandemico. Mai più lockdown e vaccini per tutti

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