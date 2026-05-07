Mentre una nave con persone infette si avvicina alle Canarie, la febbre Hantavirus sta attirando l'attenzione a livello globale. Recenti studi evidenziano tre aspetti che destano maggiore preoccupazione tra gli esperti, senza ancora una chiara evoluzione sulla diffusione o sui rischi specifici. La situazione attuale sottolinea l'importanza di monitorare attentamente l'andamento del virus in diverse aree del mondo.

Mentre la ‘nave degli infetti’ si avvicina alle Canarie, la ‘ febbre Hantavirus’ sale a livello internazionale. Al momento sono 8 i sospetti contagiati, con 3 morti. Mentre circa 40 passeggeri della nave da crociera MV Hondius sarebbero sbarcati sull’isola di Sant’Elena dopo la morte del primo contagiato.”È una zoonosi che ha già la capacità di trasmettersi da persona a persona ”, puntualizza Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, spiegando a LaSalute di LaPresse le tre ragioni per cui “il focolaio a bordo della nave da crociera è preoccupante e merita la massima attenzione”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus, Bassetti: “Ecco i 3 elementi che preoccupano di più”

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