Rc auto a Napoli tra prezzi record e segnalazioni di rifiuti per le polizze | come difendersi davvero e denunciare chi discrimina i napoletani
A Napoli, i costi delle polizze assicurative auto hanno raggiunto livelli elevati rispetto ad altre città italiane, creando difficoltà per molti automobilisti. In alcuni casi, sono state segnalate pratiche discriminatorie che influiscono sui prezzi e sulla disponibilità delle assicurazioni. La situazione ha portato cittadini e associazioni a chiedere interventi e a denunciare eventuali ingiustizie nel settore.
Assicurare un’auto a Napoli non è solo una spesa, ma spesso un ostacolo concreto per migliaia di cittadini. I numeri ufficiali confermano che il capoluogo campano è stabilmente tra le città più care d’Italia per la responsabilità civile auto, ma accanto ai dati cresce anche un altro fenomeno.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Truffa RC Auto: 25mila polizze false, come difendersi dai falsi scontiLe frodi nel mondo delle polizze per la responsabilità civile auto colpiscono duramente il patrimonio dei cittadini italiani, con un impatto...
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Il Comune di Napoli informa i cittadini che stanno circolando Sms ingannevoli che segnalano false irregolarità nella tassa sui rifiuti e invitano a contattare un numero telefonico a pagamento. Si tratta di un tentativo di phishing per rubare dati personali o addebi - facebook.com facebook
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