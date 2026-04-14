Rc auto a Napoli tra prezzi record e segnalazioni di rifiuti per le polizze | come difendersi davvero e denunciare chi discrimina i napoletani

A Napoli, i costi delle polizze assicurative auto hanno raggiunto livelli elevati rispetto ad altre città italiane, creando difficoltà per molti automobilisti. In alcuni casi, sono state segnalate pratiche discriminatorie che influiscono sui prezzi e sulla disponibilità delle assicurazioni. La situazione ha portato cittadini e associazioni a chiedere interventi e a denunciare eventuali ingiustizie nel settore.