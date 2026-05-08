Noi Consumatori contro la Tangenziale di Napoli | Disservizi nonostante 70 milioni di fatturato

Le persone che utilizzano regolarmente la tangenziale di Napoli segnalano disservizi frequenti, nonostante l'azienda gestore abbia registrato un fatturato di circa 70 milioni di euro. Le criticità più comuni riguardano code incessanti, caselli chiusi o non funzionanti e problemi agli svincoli, che spesso provocano congestioni prolungate nel tratto che va da Agnano a corso Malta. Questi disagi sono diventati una costante nella quotidianità degli automobilisti.

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Code, caselli chiusi o non tutti funzionanti, disagi quotidiani agli svincoli, traffico spesso senza soluzione di continuità da Agnano al corso Malta. Noi Consumatori-Potere ai Diritti annuncia una class action contro la gestione della Tangenziale di Napoli.L'avvocato Angelo Pisani, fondatore.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incendio al Sannazaro: 70 milioni di euro in fumo, Napoli in ginocchio A Napoli cortei contro la remigrazione, caos a Capodichino: chiusa la Tangenziale alla DoganellaPartita la contro-manifestazione di Cgil e collettivi a piazza Carlo III contro l'iniziativa della remigrazione della destra estrema a Capodichino. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Noi, 007 a difesa dei consumatori. Pronti a segnalare; Food delivery: ripristinare legalità e dignità nel settore.; Cereali e legumi invasi dai topi. Sequestrate 90 tonnellate; Acquirenti e consumatori devono rendersi conto che la disponibilità è più di una semplice parola. Noi Consumatori contro la Tangenziale di Napoli: Disservizi nonostante 70 milioni di fatturatoL'associazione annuncia una class action per chi paga inspiegabilmente un servizio che non viene fornito come dovuto ... napolitoday.it Noi Consumatori, 'sulla tangenziale di Napoli disservizi malgrado l'alto fatturato'Il fatturato di Tangenziale di Napoli, su cui transitano ogni mese circa 6,5-7 milioni di auto al mese, nel 2024 è stato di circa 70 milioni di euro, numeri che non consentono più di accettare i quot ... ansa.it Mentre l’economia mondiale vacilla (tranquilli paghiamo noi consumatori), gli Usa si coprono di ridicolo. Project Freedom ad Hormuz viene cancellato dopo 2 giorni evidentemente per via degli attacchi (imprevedibili!) dell’Iran. La guerra è una follia, oggi lo è l x.com L' UtilityDay accorcia le distanza e noi cercheremo di accorciarle tra imprese e consumatori, portando sul palco la loro voce con il nostro Direttore Generale Giovanni Riccobono. Dopo Meter to Cash presentiamo anche ad UtilityDay un indagine interna in merit - facebook.com facebook