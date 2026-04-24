A Napoli cortei contro la remigrazione caos a Capodichino | chiusa la Tangenziale alla Doganella

A Napoli si sono svolti cortei di protesta contro la remigrazione, con alcune proteste che hanno causato disagi al traffico e alla circolazione stradale. La Tangenziale alla Doganella è stata temporaneamente chiusa a causa del caos generato dai manifestanti. Contestualmente, Cgil e alcuni collettivi hanno organizzato una contro-manifestazione in piazza Carlo III, opposta all'iniziativa della destra estrema a Capodichino. La situazione si è sviluppata nel corso della giornata, coinvolgendo diverse zone della città.

Partita la contro-manifestazione di Cgil e collettivi a piazza Carlo III contro l'iniziativa della remigrazione della destra estrema a Capodichino.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Piazze ad alta tensione. Tre cortei blindano Prato. È caos sulla remigrazione Tangenziale, due notti di chiusure tra Doganella e zona flegreaPer la Tangenziale di Napoli nuove chiusure, questa volta nella notte tra il 12 e il 13 marzo per lavori di manutenzione. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Remigrazione, la protesta di Cgil e centri sociali: Napoli accogliente e antifascista; Napoli, in corteo contro lo sgombero del Gridas; 25 aprile, a Napoli corteo contro convegno Casapound su remigrazione; Ultradestra a Napoli per parlare di remigrazione, sinistra annuncia proteste. 25 aprile: in piazza a Napoli contro convegno su remigrazioneI manifestanti si muovono in corteo da piazza Carlo III. Nell'hotel Millennium Gold sono attesi gli esponenti del comitato e i relatori ... ilroma.net A Napoli esponenti di Fratelli d’Italia e Lega sul palco di CasaPound per discutere di remigrazioneA Napoli controcortei di protesta di Cgil, Anpi, comitati e sinistra contro l'evento sulla remigrazione della destra estrema con Sangiuliano e Cantalamessa ... fanpage.it NanoTV. . #Napoli- Il corteo dei centri sociali,della rete #NoKings di #Cgil e #ANPI che sta per marciare verso il convegno sulla #Remigrazione che esponenti della destra e di #casapound stanno discutendo in un hotel di #Capodichino Paolo Fusco #Prot facebook