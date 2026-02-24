Incendio al Sannazaro | 70 milioni di euro in fumo Napoli in ginocchio

Un incendio ha distrutto il Teatro Sannazaro di Napoli, causando danni stimati in 70 milioni di euro. La causa sembra essere un cortocircuito che ha preso fuoco nel settore degli uffici amministrativi, provocando un incendio rapido e intenso. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, ma il fumo e le fiamme hanno danneggiato gravemente l’edificio storico. La perdita colpisce non solo l’architettura, ma anche la comunità culturale della città.

Il Teatro Sannazaro: un incendio che brucia la memoria di Napoli. Nella notte del 17 febbraio, un incendio ha devastato il Teatro Sannazaro di Napoli, uno dei gioielli architettonici e culturali della città. Le fiamme, la cui origine rimane ancora ignota, hanno causato danni stimati tra i 60 e i 70 milioni di euro, costringendo all'evacuazione di ventidue appartamenti circostanti. La procura di Napoli ha aperto un'inchiesta per incendio colposo, ma al momento non ci sono indiziati. Inaugurato nel 1847, il teatro ha ospitato nel corso della sua storia grandi nomi dello spettacolo, da Eleonora Duse a Luisa Conte.