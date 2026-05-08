Nocera Superiore al Green Med Expo | Il nostro modello di sviluppo sostenibile

Nocera Superiore prenderà parte al Green Med Expo & Symposium, evento dedicato all'economia circolare e alla transizione ecologica organizzato da Ricicla. La partecipazione si inserisce in un progetto volto a promuovere pratiche di sviluppo sostenibile nel territorio. La manifestazione si svolge in un contesto di incontri e presentazioni sulla gestione dei rifiuti e l'uso responsabile delle risorse naturali. La presenza del Comune rappresenta un momento di confronto su questi temi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Comune di Nocera Superiore parteciperà al Green Med Expo & Symposium, manifestazione dedicata all'economia circolare e alla transizione ecologica promossa da Ricicla.tv con la collaborazione di ANCI Campania. L'evento si terrà alla Stazione Marittima di Napoli dal 27 al 29 maggio.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Napoli, Stati Generali dell’Ambiente al Green Med Expo: focus su salute, sostenibilità e futuro della CampaniaUn confronto strategico sul futuro ambientale della Campania tra istituzioni, esperti e territori: è questo l’obiettivo degli Stati Generali... Green Med Expo&Symposium: rinnovato l’accordo con Anci CampaniaSi rinnova l’accordo di collaborazione tra Green Med Expo&Symposium e Anci Campania, confermando una partnership strategica volta a rafforzare il... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Cortei storici, falconeria e rievocazione medievale: a Nocera Superiore torna l'Antica Festa del Majo; Il Giro d’Italia arriva a Nocera Inferiore: scuole chiuse giovedì 14 maggio; Croce Malloni, i cittadini aspettano: l’opposizione chiede un incontro; Giro d’Italia a Nocera Inferiore: scuole chiuse per il passaggio della tappa Paestum–Napoli. Transizione ecologica, Nocera Superiore presenta il suo modello al Green Med Expo di NapoliStampaL’Amministrazione comunale di Nocera Superiore conferma il proprio impegno verso la sostenibilità con la partecipazione al Green Med Expo & Symposium, il prestigioso appuntamento dedicato all’ec ... salernonotizie.it #fratelliditalia #nocerasuperiore #presadiposizione - facebook.com facebook