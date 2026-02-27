Green Med Expo&Symposium | rinnovato l’accordo con Anci Campania

Green Med Expo&Symposium e Anci Campania hanno rinnovato l’accordo di collaborazione, rafforzando così la partnership tra le due realtà. La firma riguarda la promozione di iniziative sui temi ambientali, sulla transizione energetica e sullo sviluppo sostenibile nei Comuni campani. L’accordo mira a consolidare il ruolo dei Municipi locali in questi settori, mantenendo un impegno condiviso tra le parti.

L'intesa prevede un programma articolato di iniziative nell'ambito della prossima edizione della manifestazione in programma alla stazione Marittima di Napoli dal 27 al 29 maggio e organizzata da Riciclatv (Zucchetti Ambiente) ed Ecomondo (Italian Exibition Group) per promuovere formazione qualificata, educare alla sostenibilità, favorire il confronto istituzionale, valorizzazione le buone pratiche territoriali.