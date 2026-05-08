Nocera Inferiore definita la transazione sugli oneri di urbanizzazione degli interventi in deroga ZES

L’amministrazione comunale ha approvato in Giunta un accordo transattivo riguardante gli oneri di urbanizzazione legati a un intervento in deroga nella Zona Economica Speciale. La decisione mira a definire in modo definitivo le procedure e gli adempimenti per la realizzazione di un insediamento produttivo autorizzato nell’area ZES. La transazione riguarda specificamente i costi e le modalità di pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi a questo progetto.

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Tempo di lettura: 2 minuti L’amministrazione De Maio adotta in Giunta un accordo transattivo che definisce in via definitiva gli adempimenti relativi agli oneri di urbanizzazione connessi alla realizzazione di un insediamento produttivo autorizzato in ambito ZES. L’intesa arriva al termine di un percorso amministrativo e di confronto tra le parti e consente di superare il contenzioso pendente dinanzi alla Tar, con la conseguente chiusura della vicenda. In base all’accordo la società riconosce al Comune un importo complessivo di 436.190 € a titolo di contributo per i costi diretti e indiretti di urbanizzazione dell’area produttiva ‘Fosso Imperatore Sud’.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nocera Inferiore, definita la transazione sugli oneri di urbanizzazione degli interventi in deroga ZES Notizie correlate Oneri di urbanizzazione, lo scontro. Èlite fa ricorso, Comune battuto. Dovrà restituire 80mila euroUn debito fuori bilancio di quasi 90mila euro, con un’uscita per le casse pubbliche della metà. Nocera Inferiore, vandali decapitano la statua della Madonna di LourdesChoc a Nocera Inferiore per un grave atto vandalico ai danni di un’edicola sacra dedicata alla Madonna di Lourdes. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bahn Bistrot, cucina asiatica a Nocera Inferiore; Doping nel bodybuilding: due anni patteggiati, pena sospesa; Papa a Napoli e Pompei, cinquemila salernitani al Santuario per il Pontefice. Nocera Inferiore, aggredita dipendente della Protezione Civile a MontevescovadoSecondo quanto riferito dal sindaco Paolo De Maio, alcuni presenti avrebbero prima divelto le transenne per poi scagliarsi contro il personale impegnato nei lavori. agro24.it Nocera Inferiore. Il Consorzio presenta il libro annuale e settimana bonifica (video)È stata presentata anche la settimana della bonifica che vedrà la presenza di sua eccellenza, il vescovo della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, che presenzierà a una giornata del fitto calendario. agro24.it Nocera Inferiore, cocaina e crack: pusher in manette - facebook.com facebook