Lo scontro sugli oneri di urbanizzazione si è concluso con una vittoria per l’elite che ha presentato ricorso e una sconfitta per il Comune di Sesto San Giovanni. Il tribunale amministrativo ha deciso che il Comune dovrà restituire circa 80mila euro, riducendo di molto la somma inizialmente contestata. Si tratta del primo round di un contenzioso che coinvolge quasi 90mila euro di debito fuori bilancio.

Un debito fuori bilancio di quasi 90mila euro, con un’uscita per le casse pubbliche della metà. Si chiude così il primo round del contenzioso, che ha visto perdere al Tar Lombardia il Comune di Sesto San Giovanni. A presentare ricorso era stata Èlite Immobiliare srl, che chiede l’annullamento del provvedimento del Suap che autorizzava un intervento di ristrutturazione edilizia in via Boccaccio, senza applicare gli sconti dovuti dalla normativa. Il giudice ha accolto la posizione dell’operatore: gli oneri sono stati versati in eccedenza e l’ente deve un risarcimento. Secondo la sentenza di 120mila euro, ma privato e uffici di piazza Resistenza hanno rifatto i conti: nella rideterminazione di Èlite, verificata e convalidata dai tecnici, la cifra diventa 80mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oneri di urbanizzazione, lo scontro. Èlite fa ricorso, Comune battuto. Dovrà restituire 80mila euro

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