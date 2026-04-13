Nocera Inferiore vandali decapitano la statua della Madonna di Lourdes

A Nocera Inferiore si è verificato un grave atto vandalico che ha coinvolto un’edicola sacra dedicata alla Madonna di Lourdes. Un gruppo di vandali ha decapitato la statua presente nell’area religiosa, suscitando sconcerto tra i residenti. L’episodio è stato segnalato alle autorità competenti, che stanno avviando le indagini per identificare i responsabili. Nessuna persona è rimasta coinvolta fisicamente nell’evento.

. Choc a Nocera Inferiore per un grave atto vandalico ai danni di un’edicola sacra dedicata alla Madonna di Lourdes. L’episodio si è verificato in via Nicotera, all’incrocio con corso Vittorio Emanuele, dove alcuni passanti hanno segnalato la presenza della statua gravemente danneggiata. Statua mutilata. Secondo quanto emerso, la statua della Madonna è stata decapitata e ridotta in più pezzi, in un gesto che ha profondamente colpito la comunità locale. L’edicola rappresentava un punto di riferimento religioso per molti residenti della zona. Sgomento tra i cittadini. La scena ha suscitato indignazione e amarezza tra i cittadini, che quotidianamente transitano nell’area e che hanno denunciato quanto accaduto.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Nocera Inferiore, vandali decapitano la statua della Madonna di Lourdes Vandalizzata l'edicola sacra a Nocera: distrutta la statua della MadonnaA Nocera Inferiore si è verificato un grave episodio di vandalismo ai danni di un’edicola sacra situata in via Nicotera. Nocera Inferiore, vandali al campo di basket di via Napoli: sradicato un canestroVandali in azione a Nocera Inferiore, dove il piccolo campo di basket di via Napoli è stato danneggiato nei giorni scorsi.