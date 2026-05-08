Nintendo Switch 2 blocca il trucco per usare YouTube | la finestra durata solo poche ore

Da poche ore, Nintendo ha bloccato la possibilità di utilizzare YouTube sulla nuova console Switch 2, limitando l’accesso tramite un aggiornamento software. La decisione ha riguardato un trucco che consentiva di usare la piattaforma di streaming, ma è stato rapidamente eliminato. La questione ha attirato l’attenzione di utenti e osservatori, considerando l’assenza di applicazioni ufficiali di streaming video sulla console, che si conferma anche a distanza di mesi dal lancio.

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La situazione attorno a Nintendo Switch 2 continua a far discutere, soprattutto per una mancanza che nel 2026 appare sempre più difficile da ignorare: l’assenza totale delle applicazioni di streaming video ufficiali. Nonostante l’hardware nettamente più avanzato rispetto alla prima Switch, la nuova console Nintendo continua infatti a non offrire supporto per piattaforme come YouTube, Netflix, Disney+ o Prime Video. Una scelta che sorprende parecchi utenti, considerando che persino vecchie piattaforme Nintendo come Wii U e Nintendo 3DS avevano ricevuto applicazioni multimediali ufficiali anni fa. Prima di proseguire, sapevi che Nintendo Switch 2 rischia un aumento? Negli ultimi giorni, però, la community aveva trovato una soluzione alternativa tanto semplice quanto curiosa per accedere almeno a YouTube direttamente dalla console.🔗 Leggi su Gamerbrain.net Notizie correlate Nintendo Switch 2 ha venduto il 20% in meno di quanto fece Nintendo Switch in USAIl debutto di Nintendo Switch 2 negli Stati Uniti è stato solido, ma non brillante come quello di Switch 1. The Duskbloods, un leaker ha svelato la possibile finestra di uscita su Nintendo Switch 2Il nuovo progetto di FromSoftware, The Duskbloods, potrebbe arrivare più tardi del previsto. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nintendo lancia un avvertimento sui danni irreversibili alla batteria delle console Switch senza un uso prolungato; Un insider pensa che il DRM di PlayStation potrebbe bloccare le PS5 jailbroken per contrastare la pirateria; Rilasciato 3DSlibris v2.6.2: Trasforma il 3DS in un e-reader completo con supporto per EPUB e MOBI. Nintendo blocca le prenotazioni di Switch 2 anche in Canada, rinviate a data da definireSlittano anche in Canada le prenotazioni di Nintendo Switch 2, come annunciato proprio in queste ore dalla compagnia, a breve distanza da quella che doveva essere l'apertura. NOTIZIA di Giorgio Melani ... multiplayer.it Effetto Switch 2, la Nintendo che verrà blocca le vendite di quella che c’èL’attesa per Nintendo Switch 2, o quale che sarà il nome scelto dalla casa di Mario, è così alta, che gli utenti preferiscono rimandare i propri acquisti. Molti scelgono, infatti, di non acquistare ... macitynet.it SUPER PROMO! Passa al livello successivo con Nintendo Switch 2, ora ad un prezzo super. E se riporti il tuo usato risparmi ancor di più! Cosa aspetti #NintendoSwitch2 facebook Nintendo Switch 2 costa troppo poco Gli investitori spingono per l'aumento di prezzo x.com