Un leak ha rivelato una possibile finestra di lancio per The Duskbloods, il nuovo titolo di FromSoftware, su Nintendo Switch 2. Secondo quanto emerso, l’uscita potrebbe essere programmata per un periodo successivo rispetto alle aspettative iniziali, anche se non sono stati forniti dettagli precisi sulle date. La notizia si basa su informazioni non ufficiali diffuse da fonti vicine al settore.

Il nuovo progetto di FromSoftware, The Duskbloods, potrebbe arrivare più tardi del previsto. Secondo un rumor diffuso dal noto insider NateTheHate, il titolo esclusivo per Nintendo Switch 2 sarebbe attualmente pianificato per il tardo 2026, con una possibile uscita compresa tra metà settembre e dicembre. Si tratta di una finestra di lancio diversa da quella che molti fan speravano, visto che in precedenza l’obiettivo indicato era semplicemente il 2026 senza ulteriori dettagli. L’indiscrezione arriva dopo mesi di silenzio da parte dello studio e riaccende la discussione sul futuro della nuova IP. Il gioco è stato annunciato nell’aprile 2025 durante la presentazione della nuova console Nintendo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - The Duskbloods, un leaker ha svelato la possibile finestra di uscita su Nintendo Switch 2

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