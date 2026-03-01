Nintendo Switch 2 ha venduto circa il 20% in meno rispetto a Nintendo Switch al suo debutto negli Stati Uniti. Il nuovo modello è arrivato sul mercato con una risposta positiva, ma le vendite iniziali non hanno raggiunto i livelli registrati dal primo modello. La commercializzazione è iniziata recentemente, e i dati disponibili si riferiscono ai primi periodi di vendita.

Il debutto di Nintendo Switch 2 negli Stati Uniti è stato solido, ma non brillante come quello di Switch 1. Secondo gli ultimi dati riportati dalla newsletter The Game Business, nel suo primo gennaio sul mercato USA la nuova console ha venduto il 20% in meno rispetto a quanto fece Nintendo Switch nello stesso periodo di lancio. Un risultato che non indica un fallimento, ma che merita di essere analizzato nel contesto economico e competitivo attuale. Prezzo più alto, line-up e concorrenza interna sono tra i fattori chiave. E il confronto con il 2017 racconta una storia molto diversa. Il dato arriva dall’ultima edizione dello State of Games Report pubblicato da The Game Business, che analizza mensilmente vendite, classifiche e tendenze del settore. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Nintendo Switch 2 ha venduto il 20% in meno di quanto fece Nintendo Switch in USA

Un trailer mostra i giochi Nintendo Switch migliorati su Nintendo Switch 2Nintendo ha pubblicato un trailer dedicato ad una delle funzioni più rilevanti di Nintendo Switch 2: il miglioramento tecnico di diversi giochi nati...

Dispatch è stato censurato su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, è ufficialeDopo giorni di indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: Dispatch è stato censurato su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch Sports: Which Sport Is Your Favorite #nintendoswitch2 #nintendoswitch #accessories

Contenuti e approfondimenti su Nintendo Switch.

Temi più discussi: Nintendo Switch 2 ha già subito un aumento di prezzo ma nessuno se n'è accorto; Giochi in arrivo – Marzo 2026; Nintendo Switch 2: il prezzo a breve aumenterà, meglio acquistarla ora in offerta; Com'è Resident Evil Requiem su Nintendo Switch 2?.

Nintendo ha approvato in sordina l'aumento del prezzo di Switch 2 a causa dei costi della memoria, dice l'analistaL'aumento dei costi della memoria non ha ancora portato ad un aumento ufficiale del prezzo di Switch 2. Tuttavia, un consulente del settore sottolinea che alcuni giocatori stanno già pagando di più pe ... notebookcheck.it

Pokémon Pokopia conquista la classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2Forte delle sole prenotazioni, Pokémon Pokopia è riuscito a debuttare in prima posizione nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2: vediamo la top 10 completa. multiplayer.it

Spedita da Italia! https://s.click.aliexpress.com/e/_c3jStXRd Codice sconto da inserire al checkout: ITPS40 oppure PSIT40 Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Oggi a soli 382,81€ invece di 509,99€ (-25%) Entra nel Team Gametime e potrai risparm - facebook.com facebook

Fai salire di livello il tuo gameplay con il Nintendo Switch 2 Pro Controller edizione speciale Resident Evil Requiem. Disponibile ora nel My Nintendo Store: ntdo.com/6018Aarfu x.com