Tabelloni Internazionali BNL d’Italia 2026

È stato pubblicato il sorteggio ufficiale dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile degli Internazionali BNL d’Italia 2026. La presentazione dei sorteggi fornisce le composizioni degli incontri in vista della prossima edizione del torneo, che si svolgerà sui campi in cemento della capitale. I tabelloni sono stati resi noti in vista delle fasi di qualificazione e delle prime partite del torneo principale.

Sorteggio ufficiale dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Sinner e le Speranze Azzurre nel Maschile. Il tabellone principale di singolare maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2026 delinea il cammino delle quattro teste di serie italiane pronte a infiammare il pubblico romano. A guidare le aspettative è Jannik Sinner, assoluto protagonista del circuito, numero 1 del mondo e presidio del primo quarto del tabellone. L’altoatesino si appresta a vivere la sua settima partecipazione al Foro Italico, un luogo che nel 2019 lo vide festeggiare la sua prima vittoria in un torneo Masters 1000 contro Steve Johnson e che nel 2025 lo ha celebrato finalista contro Carlos Alcaraz.🔗 Leggi su Ezrome.it

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Tra pochi giorni il Foro Italico sarà pieno… | INTERNAZIONALI BNL d’ITALIA #Tennis

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