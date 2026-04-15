Internazionali BNL d’Italia 2026 | la tradizione si rinnova al Foro Italico

È stato presentato il progetto per gli Internazionali BNL d’Italia 2026, un evento che si svolge nel Parco del Foro Italico. La manifestazione continua a crescere, mantenendo saldo il legame con la storia e la tradizione del torneo. La kermesse si svolgerà come di consueto nel cuore di questa location, confermando il suo ruolo nel panorama tennistico internazionale.

Presentato progetto . Uno sguardo al futuro che nasce dalla storia. Gli Internazionali BNL d’Italia proseguono il loro percorso di crescita nel segno di una tradizione che si rinnova, nello scenario unico del Parco del Foro Italico. L’edizione 2026 conferma una visione chiara: coniugare identità e innovazione per costruire un evento sempre più ambizioso, contemporaneo e coinvolgente. Non si tratta di un semplice restyling, ma di una trasformazione profonda che mette al centro le persone, l’esperienza e l’emozione autentica del torneo. Gli Internazionali evolvono per consolidarsi come uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario internazionale, punto di riferimento per atleti e pubblico provenienti da tutto il mondo.🔗 Leggi su 361magazine.com

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