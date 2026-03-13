Finanziamento da un milione di euro a Pago Veiano De Ieso | Risultato importante

Il Comune di Pago Veiano ha ricevuto un finanziamento di circa un milione di euro, pari a 999.870,55 euro, destinato a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza di alcune strade rurali. La cifra rappresenta un risultato importante per il territorio e sarà impiegata per interventi specifici nelle aree interessate. La notizia è stata comunicata dall’amministrazione comunale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Pago Veiano ha ottenuto un finanziamento di 999.870,55 euro per un intervento di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza di alcune strade rurali del territorio comunale. Il progetto finanziato riguarda la "Mitigazione del rischio idrogeologico per la messa in sicurezza e consolidamento delle strade rurali site in C.da Vallone, C.da Corticinto, C.da Pescheta, Via Creti, Via Bosco, località Piana Romana–Terraloggia- Torre", e consentirà di intervenire su tratti della viabilità rurale particolarmente esposti a criticità legate al dissesto idrogeologico. "Si tratta di un risultato importante per il nostro Comune – dichiara il sindaco, Mauro De Ieso – che premia il lavoro di progettazione e programmazione portato avanti dall'Amministrazione Comunale.