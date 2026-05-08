Neurochirurgia di Perugia la dedica di Giorgia | Competenza e umanità valgono più di ogni premio

La cantante Giorgia ha scritto una dedica rivolta al personale sanitario del reparto di neurochirurgia di un ospedale di Perugia. Nel suo messaggio, ha sottolineato che competenza e umanità sono valori più significativi di qualsiasi premio. La comunicazione è stata pubblicata dall’Azienda ospedaliera, accompagnata da parole che hanno suscitato emozioni tra chi lavora nel reparto. La cantante ha espresso gratitudine verso tutto il personale, riconoscendo il loro impegno.

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Una dedica speciale per l’ospedale di Perugia dalla cantante Giorgia.“Grazie Giorgia, grazie per la tua splendida dedica al personale sanitario di Neurochirurgia dell’ospedale di Perugia – si legge nel posto dell’Azienda ospedaliera - Le tue parole hanno regalato emozione e forza a chi ogni.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Premio San Marco, riconoscimenti a Nerio e Angelo. «Umanità, competenza, disponibilità»Premio San Marco 2026: il 25 aprile sono stati consegnati i riconoscimenti ai vigili del fuoco del comando veneziano, Nerio Fiore e Angelo Mancin. Leggi anche: “Premio Volontari@Work – Premio nazionale del Volontariato di Competenza”, saluto di Ascani Aggiornamenti e dibattiti Nuova degenza di Neurochirurgia all'ospedale di PerugiaÈ stata inaugurata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia la nuova degenza di Neurochirurgia, oggi scorporata da quella di Ortopedia nell'ambito di un nuovo assetto logistico ... ansa.it Azienda ospedaliera di Perugia, inaugurata la nuova degenza di NeurochirurgiaÈ stata inaugurata oggi la nuova area di degenza della struttura complessa di Neurochirurgia dell'ospedale di Perugia, diretta dal dottor Carlo Conti, al termine di un importante intervento di ... ansa.it