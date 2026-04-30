Premio San Marco riconoscimenti a Nerio e Angelo Umanità competenza disponibilità

Il 25 aprile si è svolta la cerimonia di consegna del Premio San Marco 2026, durante la quale sono stati riconosciuti Nerio Fiore e Angelo Mancin, vigili del fuoco del comando veneziano. I premi sono stati assegnati in riconoscimento delle loro azioni, caratterizzate da umanità, competenza e disponibilità. La premiazione si è tenuta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e del corpo dei vigili del fuoco.

Premio San Marco 2026: il 25 aprile sono stati consegnati i riconoscimenti ai vigili del fuoco del comando veneziano, Nerio Fiore e Angelo Mancin. Maiolo: «Umanità, competenza, disponibilità». Fiore: in Riviera da 11 anni spiega e fa rivivere a scopo educativo il dramma del tornado e l'impegno.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate A San Miniato al Monte i riconoscimenti del premio “Firenze Ada Cullino Marcori”Firenze, 2 aprile 2026 - Si è svolta ieri pomeriggio nell’Abbazia di San Miniato al Monte di Firenze, la cerimonia di conferimento del Premio... Valentine Fest 2026, al cenacolo San Marco la consegna del Premio San ValentinoMercoledì 25 marzo l’appuntamento clou della quinta edizione della rassegna di eventi organizzata dall’Istess e interamente dedicata al patrono di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pordenone, i premi della città nel nome di San Marco; Festa Premio di San Marco; Premio San Marco alle eccellenze veneziane: tutti i nomi dei premiati e le motivazioni; Palazzo Ducale, pioggia di premi ai veneziani 'eroi' di ogni giorno. Tutti i nomi. All'ex dg Contato il premio speciale San MarcoIl sindaco di Venezia, Brugnaro, ha voluto consegnare un riconoscimento speciale al direttore generale uscente dell'Ulss 3 Serenissima ... polesine24.it Premio San Marco a Perla Verde: l’eccellenza orticola di ChioggiaL’azienda agricola Perla Verde di Chioggia ha ricevuto il Premio Festa di San Marco presso Palazzo Ducale a Venezia, un riconoscimento conferito alle realtà produttive del territorio metropolitano c ... genteveneta.it Premio San Marco – orgoglio chioggiotto Il 25 aprile, nella splendida cornice della Palazzo Ducale di Venezia, nella Sala del Gran Consiglio, il Sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, ha avuto l’onore di premiare, su sua segnalazione, Eleonora Fersino, campi - facebook.com facebook