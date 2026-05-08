Nessy Guerra, in collegamento dall’Egitto, afferma che le accuse a suo carico sono parte di un complotto e che chi l’ha denunciata ha subito minacce. La donna, condannata per adulterio nel paese africano, ha parlato durante la trasmissione “Dritto e Rovescio”, sostenendo che le accuse sono infondate e legate a motivazioni nascoste. La sua posizione viene presentata in un momento di grande attenzione mediatica sul caso.

Nessy Guerra, la donna italiana mamma di una bimba di tre anni finita a processo dopo la denuncia dell'ex marito italo-egiziano per presunto "adulterio", è intervenuta a "Dritto e Rovescio" in collegamento dall'Egitto. "Abbiamo avuto un colloquio con l'ambasciatore, il console e due membri della Farnesina - ha detto Nessy Guerra a Paolo Del Debbio - abbiamo fatto un recap di quello che è successo e quelli che dovrebbero essere in teoria i prossimi step, non nego che ho paura di presentarmi per il ricorso alla Corte di cassazione perché abbiamo visto che già due Corti hanno deciso di condannarmi solo sulla base di alcune testimonianze false, senza prove oggettive, quindi mi chiedo come questo possa cambiare in una Corte di cassazione".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Nessy Guerra: "Chi mi accusa è stato minacciato, è un complotto"

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