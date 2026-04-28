Mi hanno condannata per adulterio volevo solo scappare | nessuno mi ascolta Nessy Guerra in lacrime dall’Egitto | la paura sulla figlia – Il video

Una donna ha espresso grande dolore dopo essere stata condannata in Egitto a sei mesi di carcere per “adulterio”. Nel video, confessa di aver voluto soltanto scappare e di sentirsi ignorata, temendo di perdere la figlia. La donna si è mostrata visibilmente commossa e ha raccontato la sua paura, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato alla condanna.

«Sono sconvolta, ho paura di perdere mia figlia» dice Nessy Guerra in lacrime, dopo la condanna in appello a sei mesi di carcere in Egitto per “adulterio”. Esito che l’avrebbe colta del tutto impreparata, spiega su Instagram in un video: «Mi hanno condannata a sei mesi di carcere in Egitto. Questa notizia noi non ce l’aspettavamo e sono sconvolta», dice davanti alla telecamera. La donna confessa il timore di finire dietro le sbarre al Cairo e, soprattutto, di non poter più crescere la sua bambina. Nel messaggio denuncia anche un senso crescente di abbandono: «Abbiamo fatto centinaia di appelli, ma nessuno ci ascolta». Da qui la richiesta...🔗 Leggi su Open.online

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