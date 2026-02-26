Rimini, 26 febbraio 2026 – Quattro furti messi a segno nel giro di poche ore. Erano le 18,30 di martedì quando in zona Padulli è partito il primo allarme nelle chat. E tre ore più tardi si consumava il quarto colpo, tutti in abitazioni comuni. Un incubo anche perché sempre in questa zona sabato scorso c’erano stati altri tre colpi in rapida sequenza. I furti sono avvenuti principalmente in tre vie: Cavalleria Rusticana, Padulli e Pagliacci. Il comitato: “Residenti terrorizzati” “I residenti sono terrorizzati - racconta Andrea Turci presidente del comitato di zona -. I sette furti tra sabato e la giornata di martedì, sono avvenuti per lo più mentre le persone erano in casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimini, 7 furti in pochi giorni ai Padulli. “Non siamo sicuri neanche a casa”

Leggi anche: "Quattro furti in 20 giorni, siamo esasperati"

Leggi anche: Ladro si addormenta dopo il colpo e viene denunciato, intanto in una parrocchia diversi furti in pochi giorni

Temi più discussi: Sorpresi mentre tentavano un furto in un garage condominiale di Rimini, 2 uomini arrestati dopo l'inseguimento; I ladri mi hanno lasciato senza attrezzatura; Violenza tra i banchi di scuola, maxi rissa tra ragazzi al Malatesta: per sedarla arrivano i carabinieri.

Furto a Rimini finisce in violenza, ladro spacca il naso al poliziotto: arrestato grazie a un eroico passanteUn trentenne arrestato a Rimini per tentato furto e aggressione a un agente, eseguito anche un ordine di carcerazione. virgilio.it

Furti nei ristoranti tra Riccione e Rimini, due arrestiNotte movimentata tra Rimini sud e Riccione, con pattuglie in giro fino alle prime luci del giorno. Nelle prime ore della mattinata i carabinieri della ... chiamamicitta.it

Cronaca. Rimini, figli autori di furti in Riviera: a processo i genitori che nascondevano la refurtiva - facebook.com facebook

Durante la fuga ha colpito il capo pattuglia, che ha riportato una frattura al naso #Rimini #Cronaca x.com