Gli Oklahoma City Thunder hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva contro i Los Angeles Lakers nei playoff NBA, portandosi sul punteggio di 2-0 nella serie. La partita si è conclusa con una vittoria netta degli Oklahoma City Thunder, che hanno dominato l'incontro fin dai primi minuti. I Lakers hanno cercato di reagire, ma non sono riusciti a recuperare lo svantaggio accumulato nel corso della gara.

Oklahoma City (Stati Uniti), 8 maggio 2026 - Continua la marcia inarrestabile degli Oklahoma City Thunder ai playoff NBA. I campioni in carica questa notte hanno infatti ottenuto la sesta vittoria in altrettante gare di post-season battendo 125-107 i Los Angeles Lakers e portandosi sul 2-0 nella serie delle semifinali di Western Conference. A dispetto dello scarto finale, però, i padroni di casa hanno dovuto faticare più del previsto e attendere il terzo quarto per prendere in mano le redini della gara: sul 66-61 per i Lakers e con Shai Gilgeous-Alexander costretto a tornare in panchina dopo il quarto fallo personale commesso, le cose hanno...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA playoff: gli Oklahoma City Thunder non lasciano scampo ai Lakers e va sul 2-0

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