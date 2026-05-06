NBA i Thunder non lasciano scampo ai Lakers I Pistons sfatano il tabù Cavaliers

Nella notte si sono disputate le prime partite delle semifinali dei playoff NBA, con i Thunder che hanno battuto i Lakers e i Pistons che hanno vinto contro i Cavaliers. I Thunder hanno conquistato una vittoria senza lasciare margini di possibilità agli avversari, mentre i Pistons sono riusciti a superare un ostacolo che durava da tempo contro i Cavaliers. Le gare hanno segnato l’inizio della fase conclusiva della postseason.

Oklahoma City (Stati Uniti), 6 maggio 2026 - Si è chiusa con un doppio colpo interno la prima tornata delle semifinali dei playoff NBA. In Western Conference, al Paycom Center di Oklahoma City, i Thunder padroni di casa hanno avuto ragione dei Los Angeles Lakers con un 108-90 finale e restano così ancora imbattuti in questa post-season (cinque successi in altrettante gara). A prendersi le luci della ribalta, nella serata in cui si è interrotta dopo quasi un anno la striscia di partite di fila in cui Shai Gilgeous-Alexander ha messo a referto almeno 20 punti (stanotte si è fermato a quota 18 punti con 815 dal campo, 6 rimbalzi raccolti e 7 assist distribuiti ma anche 7 palle perse), ci hanno pensato Chet Holmgren con una preziosissima doppia doppia (24 punti e 12 rimbalzi) e Ajay Mitchell (18 punti al pari di Gilgeous-Alexander).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, i Thunder non lasciano scampo ai Lakers. I Pistons sfatano il tabù Cavaliers Notizie correlate NBA, i risultati della notte (28 marzo): Nikola Jokic e Jamal Murray trascinano i Nuggets, Heat ko contro i Cavaliers. Successi per Celtics, Lakers e ThunderUna lunga notte quella terminata da poche ore per la NBA, con ben dieci partite andate in scena per la regular season 2025-2026: andiamo a fare un... NBA, va ai Pistons il big match contro i Thunder. Decima vittoria di fila per gli SpursDetroit (Stati Uniti), 26 febbraio 2026 – L’attesissimo scontro tra prime della classe di Est ed Ovest è andato ai Detroit Pistons che hanno... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: NBA, SGA non perdona: 31 punti a Phoenix, i Thunder chiudono la serie con il cappotto; JJ Redick sui Thunder: Una delle migliori squadre nella storia della NBA; 2026 NBA Playoffs: il calendario della serie tra Thunder e Lakers; Gli Oklahoma City Thunder avanzano alle semifinali della Western Conference dopo aver dominato i Phoenix Suns in NBA. Playoff NBA | Holmgren sovraintende, Thunder in dominio sui LakersChet Holmgren ha guidato Oklahoma City con 24 punti e 12 rimbalzi, trascinando i Thunder al successo per 108-90 sui Los Angeles Lakers in Gara 1 della semifinale di Conference. Shai Gilgeous-Alexander ... pianetabasket.com Playoff Nba: Oklahoma travolge i Lakers, Detroit domina ClevelandI Thunder travolgono i Lakers e si portano subito in vantaggio 1-0 nella serie delle semifinali dei playoff Nba. Oklahoma si è infatti imposta 108-90 sul quintetto californiano a cui non sono bastati ... ansa.it I LAKERS CI PROVANO, MA OKC È SUPERIORE: 1-0 THUNDER I #Lakers tengono testa ai #Thunder nel primo tempo grazie ad un ottimo #LeBronJames (finirà con 27 punti e il 70% al tiro) ma OKC scappa nella ripresa e chiude i giochi anticipatamente. Mig - facebook.com facebook Jarred Vanderbilt, dislocazione al mignolo destro in Lakers-Thunder: infortunio shock in Gara 1 x.com