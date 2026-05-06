NBA Playoff Thunder e Pistons partono forte | ko Lakers e Cavaliers in Gara 1

Le semifinali di Conference NBA sono iniziate con due risultati importanti per le squadre di Oklahoma City e Detroit. I Thunder hanno battuto i Lakers davanti al pubblico di casa, mentre i Pistons hanno vinto in trasferta contro i Cavaliers, prendendo così il primo vantaggio nella serie. Entrambe le formazioni hanno mostrato solidità nella prima partita, aprendo con successo il confronti che proseguirà nelle prossime gare.

Cominciano nel migliore dei modi le semifinali di Conference NBA per Oklahoma City Thunder e Detroit Pistons, entrambe vittoriose in Gara 1 davanti ai rispettivi tifosi o in trasferta. I Thunder travolgono i Los Angeles Lakers con un netto 108-90, mentre Detroit supera i Cleveland Cavaliers per 111-101, conquistando subito il vantaggio nella serie. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Al Paycom Center Oklahoma City conferma il dominio mostrato durante la regular season contro i gialloviola.🔗 Leggi su Sportface.it

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