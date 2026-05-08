Nasce Mele Comics l' evento dedicato a fumetti e manga con gara cosplay e concerto delle Marmotte d' Acciaio

Domenica 17 maggio si terrà a Mele la prima edizione di Mele Comics, un evento dedicato a fumetti e manga organizzato dalla Proloco locale. La giornata prevede una gara cosplay e un concerto delle Marmotte d'Acciaio, coinvolgendo tutto il paese in un appuntamento che si svolgerà durante tutto il giorno. La manifestazione si svolge in diverse aree del centro cittadino, con attività pensate per gli appassionati di fumetti e cultura pop.

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Mele si prepara ad accogliere una grande novità: domenica 17 maggio arriva infatti la prima edizione di Mele Comics, l'evento dedicato a comics e manga organizzato dalla Proloco Mele e pronto a invadere tutto il paese per una giornata di grande festa.Mele ospiterà una grande mostra-mercato a tema.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Videogiochi, fumetti, anime e cosplay. La cultura pop in città con l'Ancona Comics & Games: tra gli ospiti anche Luca WardL’indole umana è sempre con il naso all’insú e l’eco del successo di Artemis II, la missione che proprio questo aprile ha portato l’umanità a... Il Comics invade Forte Marghera: tre giorni tra fumetti, gaming e cosplayA partire da oggi, 1 maggio, Forte Marghera ospita per tre giorni la tredicesima edizione di Venezia Comics, evento che raduna a Mestre le varie...