Nasce la UIL FP Frosinone | Maurizio Palombi eletto Segretario Generale al primo congresso provinciale
Maurizio Palombi è stato eletto Segretario Generale durante il primo congresso provinciale della UIL FP a Frosinone, tenutosi a Pofi. La nascita di questa nuova categoria unisce le esperienze della UIL PA e della UIL FPL in risposta alle esigenze del territorio. L’assemblea ha visto una grande partecipazione di membri e rappresentanti di diverse realtà locali. La creazione della UIL FP mira a rafforzare la presenza sindacale nella provincia e a migliorare i servizi ai cittadini.
Unificazione storica tra UIL PA e UIL FPL: nuova categoria per rafforzare la rappresentanza dei lavoratori pubblici e affrontare le sfide del settore Si è celebrato a Pofi il primo congresso provinciale della UIL FP (Funzioni Pubbliche) di Frosinone. L’assise segna un momento storico per l’organizzazione territoriale, sancendo la nascita di una nuova categoria che unisce le forze e le esperienze della UIL PA e della UIL FPL. Il congresso ha eletto all’unanimità Maurizio Palombi come Segretario Generale della UIL FP Frosinone. La nuova Segreteria provinciale sarà composta da Pierluigi Quagliozzi, Carlo Campagna, Irene Todisco e Guido Compagnone, con Massimiliano Mastroianni incaricato del ruolo di tesoriere.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
