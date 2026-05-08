napoli vertice decisivo de laurentiis conte

A Napoli si svolge un incontro fondamentale tra il presidente del club e l’allenatore. La discussione riguarda il futuro della panchina e la possibilità di qualificarsi in Champions League. La riunione, che si tiene in un momento chiave della stagione, si concentra sulle prossime mosse della squadra e sui progetti per il prosieguo. Le decisioni prese in questa sede potrebbero influenzare gli sviluppi immediati e a lungo termine della formazione partenopea.

il futuro in panchina e l’assalto alla Champions Il momento della verità è arrivato sotto il Vesuvio. La convivenza tra due personalità vulcaniche come Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte è giunta a uno snodo cruciale: il faccia a faccia che deciderà le sorti della panchina azzurra per la stagione 2026-2027 è ormai imminente, previsto con molta probabilità già per la prossima settimana. l presidente, recentemente negli Stati Uniti, ha lanciato un messaggio inequivocabile: «Se vuole andare via, me lo deve dire il prima possibile». Un aut aut che nasce dalla ferma necessità di programmare il futuro senza scossoni, considerando anche i precedenti del tecnico salentino, storicamente restio a fermarsi in un club per più di un triennio, eccezion fatta per la Juventus.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Napoli, ore calde per il futuro: il vertice ADL-Conte e l'elogio di De Bruyne alla città

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