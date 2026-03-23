Quattrozampeinfiera ad aprile alla Mostra d’Oltremare due giorni dedicati a cani e gatti

Cani, gatti e proprietari pronti a invadere la Mostra d’Oltremare per un fine settimana interamente dedicato al mondo animale. Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 torna Quattrozampeinfiera, uno degli appuntamenti pet-friendly più seguiti in Italia, con un programma fitto di attività, dimostrazioni e iniziative per tutte le età. Attività e sport per tutti i livelli. Cuore della manifestazione saranno le dog activities, pensate sia per chi è alle prime esperienze sia per i più esperti. In programma discipline come il Mantrailing, in cui il cane mette alla prova il proprio fiuto, e l’Obedience, focalizzata su esercizi di controllo e collaborazione con il proprietario. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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