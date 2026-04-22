Il Napoli sta lavorando a una serie di cambiamenti nel settore centrale del campo, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. Secondo quanto riportato da fonti sportive, il club ha individuato due giocatori come possibili nuovi acquisti. La trattativa riguarda sia aspetti tecnici che economici, e sono in corso incontri tra la società e gli agenti dei calciatori per definire i dettagli. La strategia mira a migliorare la qualità complessiva della squadra.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Una missione dentro e fuori dal campo. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, mentre la squadra di Conte è impegnata a blindare la Champions, la dirigenza lavora già al futuro. Ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport evidenzia il ruolo centrale del ds Giovanni Manna, impegnato da mesi nello scouting internazionale. La Gazzetta dello Sport, attraverso l’analisi di Vincenzo D’Angelo, sottolinea come il Napoli voglia rinnovare senza stravolgere. E sempre Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport indica il centrocampo come reparto chiave per il prossimo mercato.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, rivoluzione a centrocampo: Gomes e Atta nel mirino”

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