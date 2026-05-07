Lungomare Caracciolo di Napoli revocato il divieto di balneazione

Il divieto di balneazione sul Lungomare Caracciolo di Napoli è stato revocato. La decisione riguarda l’area marino costiera e permette di tornare a fare il bagno lungo questa zona. La revoca è stata comunicata ufficialmente e si applica immediatamente, ripristinando così le attività di balneazione precedentemente vietate. La motivazione ufficiale dell’ordinanza non è stata resa nota.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Revocato il divieto di balneazione per l’area marino costiera denominata Lungomare Caracciolo. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco Gaetano Manfredi a seguito dei risultati delle analisi effettuate dall’Arpac sui campioni di acqua di balneazione prelevati nella giornata di martedì. Il divieto era stato emesso a seguito dei risultati delle analisi della settimana precedente, che avevano evidenziato valori sopra la norma, legati a fattori contingenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lungomare Caracciolo di Napoli, revocato il divieto di balneazione Notizie correlate Divieto di balneazione sul lungomare Caracciolo: la decisione dopo le analisi dell'ArpacDivieto temporaneo di balneazione nell’area marino costiera del Lungomare Caracciolo. Il Comune di Napoli ha vietato la balneazione su un tratto del Lungomare Caracciolo dopo un controllo dell’ArpacIl campione d'acqua prelevato il 28 aprile ha dato esito sfavorevole: il divieto riguarda circa 1,7 chilometri di costa e resterà in vigore fino a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ordinanza di divieto temporaneo di balneazione Lungomare Caracciolo; Napoli, balneazione vietata sul lungomare Caracciolo; Divieto di balneazione sul lungomare Caracciolo: la decisione dopo le analisi dell'Arpac; Il Comune di Napoli ha vietato la balneazione su un tratto del Lungomare Caracciolo dopo un controllo dell'Arpac. Lungomare Caracciolo di Napoli, revocato il divieto di balneazioneRevocato il divieto di balneazione per l'area marino costiera denominata Lungomare Caracciolo. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco Gaetano Manfredi a seguito dei risultati delle analisi ... ansa.it Tennis and Friends 2026 torna a Napoli. Tre giorni di sport, prevenzione gratuita e salute sul LungomareTennis and Friends torna a Napoli dal 22 al 24 maggio 2026 con prevenzione gratuita, sport e salute tra Lungomare e Tennis Club. napolike.it Napoli. Lungomare blindato per l’arrivo del Papa, da domani sera stop a tutte le attività Per garantire la sicurezza dell’atterraggio in elicottero del Papa, la Capitaneria di Porto ha disposto un’ordinanza restrittiva che interesserà l’area del lungomare Caracciolo - facebook.com facebook Acque #balneazione. Parametri oltre limiti a #napoli - tratto di spiaggia "Lungomare Caracciolo". Informato il Comune per i provvedimenti di competenza. portale.arpacampania.it/widget/web/bal… x.com