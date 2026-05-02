Napoli le due piazze contro di San Domenico Maggiore | comitati anti movida protestano dopo gestori

A Napoli, due piazze si sono radunate per esprimere opinioni opposte sulla movida che coinvolge San Domenico Maggiore. Dopo una manifestazione dei gestori di locali, si sono svolte proteste da parte di residenti e comitati cittadini, a distanza di una settimana. L'evento ha visto le due parti manifestare le proprie posizioni, evidenziando le differenze tra le esigenze di chi lavora nei locali e chi vive nella zona.

Tempo di lettura: 3 minuti Una piazza, due anime contrapposte. A 7 giorni dalla manifestazione dei locali, a San Domenico Maggiore va in scena quella di residenti e comitati. L’appuntamento è per il 7 maggio alle 17. Stessa ora di quell’altra, andata in scena il 30 aprile, ma visioni agli antipodi. I gestori protestavano contro l’ordinanza sindacale in vigore dal 24 aprile al 24 agosto, le chiusure anticipate. La stretta sulla movida di piazza San Domenico Maggiore, accusata di essere “miope e dannosa”. I residenti ovviamente difendono il provvedimento. Una conquista, peraltro, a loro dire tardiva. Per ottenerla c’è voluta una sentenza del tribunale di Napoli.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, le due piazze contro di San Domenico Maggiore: comitati anti movida protestano dopo gestori Notizie correlate Napoli, bar e ristoranti contro l’ordinanza movida a San Domenico Maggiore: “Tornerà il degrado”I titolari di bar, pizzerie e ristoranti si riuniscono in associazione contro l'ordinanza sulla movida nel centro antico: "Porterà desertificazione e... Movida, nuova ordinanza di Manfredi per piazza San Domenico Maggiore e dintorni: sarà valida 4 mesiAl fine di tutelare il diritto al riposo e alla tranquillità dei residenti e in ottemperanza alle recenti sentenze del Tribunale Civile, il sindaco... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Quartiere Pulito: interventi in programma dal 27 al 30 aprile 2026; Movida centro storico, protesta esercenti; Nuova ordinanza sulla movida nel centro storico di Napoli; Napoli attende quasi 500mila visitatori nel ponte del 1° maggio: numeri, eventi e nodi dei flussi. Napoli, sit-in in piazza San Domenico contro l’ordinanza sulla movida: Un provvedimento dannosoNel centro storico va in scena la manifestazione dei locali. Di Porzio: L’ordine pubblico non può essere scaricato sulle imprese ... napoli.repubblica.it Movida, esercenti in piazza a Napoli contro l'ordinanza del ComuneQue Viva Napoli, per una città di aggregazione e cultura, Contro le ordinanze miope e dannose per una metropoli viva. (ANSA) ... ansa.it Musica, arte e rivendicazioni sfilano tra le vie di Napoli insieme agli artisti di strada, scesi questo pomeriggio in piazza con un corteo partito da piazza San Domenico Maggiore e giunto fino a piazza Dante. Lo hanno ribattezzato "il corteo funebre degli artisti - facebook.com facebook