Napoli Meret verso l’addio a fine stagione | le scelte di Conte e i due sostituti

Il Napoli ha deciso di non rinnovare il contratto di Alex Meret, portando a una possibile cessione al termine della stagione. La scelta tecnica di Antonio Conte ha consolidato la posizione di Vanja Milinkovic-Savic come portiere titolare, lasciando il ruolo di secondo portiere a due possibili sostituti. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club, che sta valutando le offerte e le strategie di mercato per il futuro della rosa.

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? In Sintesi Le scelte tecniche di Antonio Conte hanno consolidato Vanja Milinkovic-Savic come titolare inamovibile della porta del Napoli, spingendo Alex Meret verso la cessione a fine stagione. Il portiere italiano, legato al club fino al 2027, necessita di continuità per mantenere il posto nella Nazionale di Gattuso in vista dei Mondiali. Sulle sue tracce si registrano gli interessi di Juventus, Inter e club di Premier League. Per il ruolo di vice-Milinkovic, la dirigenza azzurra sta monitorando due profili classe 2002: il greco Konstantinos Tzolakis e il tedesco Noah Atubolu. Nel frattempo, la squadra prepara la sfida decisiva contro il Bologna con il rientro a pieno regime del capitano Giovanni Di Lorenzo, testato nell’amichevole contro la Scafatese.🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, Meret verso l’addio a fine stagione: le scelte di Conte e i due sostituti Notizie correlate Meret-Napoli: potrebbe essere addio a fine stagioneAlex Meret e il Napoli potrebbero salutarsi definitivamente al termine della stagione. Meret pronto a salutare: addio a fine stagione?Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l’Inter sarebbe tra le squadre più interessate al numero uno azzurro. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Napoli, Meret verso l'addio: il duello perso con Milinkovic-Savic, il contratto e dove può andare; Meret verso l'addio dal Napoli: tutti i dettagli sul contratto e sulla sua possibile nuova destinazione; Napoli, è l’ora dei saluti: Meret prepara le valigie; Napoli, previste quattro cessioni importanti: da Meret a Lukaku, passando per De Bruyne. Meret verso l'addio, il Napoli punterà su Milinkovic. Obiettivi Tzolakis e AtuboluIl Napoli sembra avere deciso di puntare su Milinkovic-Savic. Alex Meret è destinato a dire addio alla società azzurra. areanapoli.it Napoli, Meret verso l’addio: Il Tottenham pensa al portiere azzurroIl futuro di Alex Meret sembra sempre più lontano da Napoli. Come riportato da Cronache di Napoli, il portiere azzurro potrebbe lasciare il club al termine della stagione, complice una situazione cont ... napolipiu.com Papa Leone a Napoli, Il sangue di San Gennaro si è già sciolto per accogliere il Pontefice statunitense. Ilmattino.it - facebook.com facebook Papa Leone XIV in visita a Pompei e Napoli: la diretta video x.com