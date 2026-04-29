Meret pronto a salutare | addio a fine stagione?

Il futuro di Alex Meret, portiere attualmente in squadra, è al centro delle voci di mercato. Si parla di un possibile addio alla fine della stagione, con alcune opzioni che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane. La sua posizione e le trattative in corso stanno attirando l’attenzione di diversi club interessati a ingaggiarlo. La decisione finale potrebbe arrivare a breve, a seconda delle trattative in corso.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l’Inter sarebbe tra le squadre più interessate al numero uno azzurro. Il club nerazzurro starebbe valutando il suo profilo come possibile rinforzo, attratto dalla sua esperienza e dalla conoscenza del campionato italiano. Meret, negli anni a Napoli, ha dimostrato di poter essere affidabile, pur vivendo momenti altalenanti. La sua situazione contrattuale e le scelte future del Napoli potrebbero aprire la porta a una cessione, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta ritenuta adeguata. Ed è proprio in questo contesto che potrebbero inserirsi altre pretendenti. Tra queste, non è da escludere anche un interesse della Juventus.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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