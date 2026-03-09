Meret-Napoli | potrebbe essere addio a fine stagione

Alex Meret e il Napoli potrebbero salutarsi definitivamente al termine della stagione. Il portiere friulano, vincitore di 2 Scudetti, non è soddisfatto del ruolo di vice Milinkovic-Savic e vorrebbe provare a rilanciarsi all'interno di una nuova squadra. La voglia di titolarità. Il contratto dell'estremo difensore scade il 30 giugno 2027, ma la volontà del giocatore è evidente: trovare una meta che gli garantisca la centralità del progetto, tornando ad essere titolare indiscuss o. Alcune indiscrezioni portano all' Inter: il classe 1997 sarebbe finito nel mirino dei nerazzurri come possibile erede di Sommer. Il Napoli però non ha intenzione di cedere a cuor leggero un elemento chiave della rosa: per cederlo a titolo definitivo servirà un'offerta adeguata.