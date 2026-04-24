Napoli chi sarà il vice Hojlund? I probabili nomi sulla lista

Il Napoli si sta concentrando sulla pianificazione della squadra per la prossima stagione, mentre si avvicina alla fase finale di quella attuale. Tra le questioni aperte c’è la ricerca di un vice Hojlund, con alcuni nomi che circolano come possibili opzioni. La società sta valutando diverse soluzioni per rinforzare l’attacco e garantire una rosa più ampia e competitiva. La scelta di chi ricoprirà questo ruolo sarà annunciata nelle prossime settimane.

Il Napoli mentre si prepara ad affrontare la fase decisiva della stagione, guarda già al prossimo anno. In estate potrebbero esserci diversi cambiamenti in rosa, e il presidente Aurelio De Laurentiis si prepara ad una sessione di mercato particolarmente intensa. Tra le priorità c’è anche la ricerca per il vice Hojlund, soprattutto in caso di addio di Romelu Lukaku, scenario che appare sempre più possibile. I nomi sul taccuino. Secondo La Gazzetta Dello Sport, al Napoli piace Andrea Pinamonti, ex Inter attualmente al Sassuolo. Il centravanti trentino, classe 1999, nelle ultime 5 stagioni è andato 3 volte in doppia cifra, mentre in quella attuale è fermo a 8 gol; un nome che era già stato accostato al Napoli due anni fa, che poi scelse di confermare Simeone.🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Napoli, chi sarà il vice Hojlund? I probabili nomi sulla lista Notizie correlate Napoli, addio a Lukaku: Ma chi sarà il vice Hojlund? Idea PinamontiBye Bye Romelu (dubbi?) ma poi chi alle spalle di Hojlund? C’è - ci sarà - un vuoto oggettivo a breve, perché tra le pieghe di quest’accordo un po’... Leggi anche: A Napoli sarà Pinamonti il vice Hojlund? Potrebbe ritrovare anche Grosso Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Napoli, addio a Lukaku: Ma chi sarà il vice Hojlund? Idea Pinamonti; Spinazzola o Gutierrez, chi sarà il titolare in Napoli-Cremonese? Le ultime – CdS; Un poker d'assi per il Trianon: chi sarà il nuovo direttore?; Coppa Italia: la finale il 13 maggio, tutto il tabellone. Napoli, Rrahmani torna tra i titolari: la difesa ritrova il suo leaderCuore e cervello al servizio di una difesa che senza di lui sbanda clamorosamente. Il rientro di Amir Rrahmani contro la Cremonese assomiglia quasi ad un sospiro di sollievo per il Napoli che nel cors ... napoli.repubblica.it Napoli, le ultime di formazione in vista della Cremonese: Alisson e Rrahmani dal 1’Contro la squadra di Giampaolo per allungare sul 5° posto e blindare la Champions. Stadio esaurito, il Maradona spinge gli azzurri ... msn.com Convegno Remigrazione a Napoli, chiusi gli svincoli Doganella Est ed Ovest: stop dalle ore 16.30 facebook Cardinale di Napoli, un Cpr a Castel Volturno non è la risposta. 'Le politiche migratorie non possono essere ridotte a dispositivi di contenimento' #ANSA x.com