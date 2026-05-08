Nella serata di oggi, un ex calciatore di Napoli si è commosso durante un evento pubblico. Contestualmente, una squadra abruzzese ha ufficialmente retrocesso in Serie C, con il giocatore che ha visto sfumare il tentativo di evitare la serie inferiore, concludendo così la sua esperienza di cinque mesi con emozioni forti e lacrime. La retrocessione e il momento di commozione sono stati i principali fatti della serata.

Pescara retrocede ufficialmente in Serie C. Lorenzo Insigne non è riuscito a compiere l’impresa di salvare i biancazzurri abruzzesi, concludendo la sua avventura con lacrime e rimpianti dopo cinque mesi intensi. Insigne al Pescara: cinque gol non bastano per evitare il tracollo. L’ex capitano del Napoli aveva accettato la sfida a gennaio con il club ultimo in classifica e obiettivo dichiarato: salvezza. Ha segnato 5 gol e fornito 3 assist, tenendo vive le speranze fino all’ultimo respiro. Ma la matematica ha detto no. Serviva una vittoria contro lo Spezia e contemporaneamente la sconfitta del Bari nei play-out: nessuno dei due risultati si è verificato.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, l’ex azzurro in lacrime: è successo stasera!

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