Napoli bufera per l’azzurro di Conte | è successo tutto dopo il Verona

Dopo la partita contro il Verona, Matteo Politano, capitano del Napoli al Bentegodi, è stato criticato da alcuni tifosi sui social. La serata ha causato tensioni in casa azzurra, con proteste e commenti negativi che si sono concentrati sul suo rendimento durante la gara. La vicenda ha suscitato discussioni tra i sostenitori della squadra, creando un clima di nervosismo nelle ore successive alla partita.

La serata di Verona ha lasciato strascichi pesanti in casa Napoli. Matteo Politano, capitano al Bentegodi, non ha brillato e al termine della gara è finito nel mirino di una parte della tifoseria, soprattutto sui social. Il numero 21 non segna con la maglia azzurra da marzo 2025 e sta attraversando un momento complicato. Contro il Verona, Politano è apparso appannato. Pochi spunti, poca incisività, nessuna giocata decisiva. Una prestazione che ha acceso la discussione subito dopo il fischio finale. Il dato che pesa riguarda il digiuno realizzativo. Politano non segna con la maglia del Napoli da marzo 2025 e nell’ultimo periodo fatica a incidere come in passato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, bufera per l’azzurro di Conte: è successo tutto dopo il Verona Retroscena Conte: è successo tutto durante Napoli-Verona al MaradonaAntonio Conte è stato protagonista di un momento concitato a bordocampo durante Napoli-Verona, dopo il gol segnato da Giovanni Di Lorenzo. Pronostico Napoli-Verona: a Conte riesce tuttoNapoli-Verona è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni,... Una raccolta di contenuti su Napoli. Temi più discussi: Arbitri nella bufera, Chiffi in punizione. Designato Colombo per Verona-Napoli; Caso Chiffi dopo Atalanta Napoli, bufera arbitrale; Giugliano, Comune. Bufera sul voto: Firme false per le liste; Rigore tolto e gol annullato al Napoli: bufera su Chiffi. Marelli spietato. Da Inter-Juve ad Atalanta-Napoli, la bufera contro gli arbitri non si placaIl campionato di Serie A continua a essere attraversato da un filo rosso fatto di polemiche arbitrali, discussioni regolamentari e richieste sempre più pressanti di un cambio di rotta. Settimana dopo ... it.blastingnews.com Caso Chiffi dopo Atalanta Napoli, bufera arbitraleCaso Chiffi dopo Atalanta Napoli: gol regolare, stop all’arbitro e tensione con la Figc. Si lavora a un restyling della Var. stylo24.it Da treni storici a materiale da recupero: i vecchi treni gialli della metro linea 1 di Napoli sono in vendita all'asta. - facebook.com facebook Presidente Conservatorio San Pietro a Majella: «Sal Da Vinci orgoglio di #napoli» x.com