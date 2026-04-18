Cobolli successo da sogno contro Zverev e lacrime per il piccolo Mattia | la dedica dell’azzurro
Durante una recente partita, il tennista italiano ha ottenuto una vittoria significativa contro il numero tre del ranking Atp, Alexander Zverev. Alla fine del match, l’atleta ha mostrato grande emozione e si è commosso, mentre il pubblico assisteva alla sua reazione. La vittoria rappresenta un passaggio importante nella carriera del giocatore, che ha dedicato il risultato a un giovane componente della sua famiglia.
(Adnkronos) – Flavio Cobolli agguanta la vittoria più importante della sua carriera, contro il numero 3 del ranking Atp Alexander Zverev, e scoppia in lacrime. Oggi, sabato 18 aprile, l'azzurro ha dedicato il suo successo nella semifinale dell'Atp 500 di Monaco a Mattia Maselli, 13enne promessa del Tennis Club Parioli, morto ieri. Flavio lo aveva. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Una vittoria dal peso speciale per Flavio Cobolli, che a Monaco di Baviera ha superato Alexander Zverev conquistando la prima affermazione in carriera contro un Top 5. Ma dietro al successo, c’è una storia carica di emozione e dolore. Il tennista azzurro ha g facebook