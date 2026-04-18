Angola bagno di folla per Papa Leone che attraversa Luanda sulla papamobile

A Luanda, decine di fedeli si sono radunati lungo le strade per assistere al passaggio di Papa Leone XIV, che ha viaggiato in papamobile attraverso il centro cittadino. L’auto papale si è diretta verso l’incontro con il presidente del paese, con la folla che ha seguito con attenzione il corteo. La visita del Papa ha attirato molte persone, tutte desiderose di vedere da vicino il leader religioso.

Fedeli hanno affollato le strade di Luanda per accogliere Papa Leone XIV che ha attraversato le vie della città dell’Angola in papamobile per incontrare il presidente Joao Lourenço. Il pontefice è arrivato sabato in Angola, sperando di portare un messaggio di gioia e di incoraggiamento al suo popolo sofferente, mentre apriva la terza tappa del suo viaggio in quattro nazioni attraverso l’Africa. L’aereo di Leone è atterrato all’aeroporto internazionale di Luanda dopo il volo da Yaounde, Camerun, dove ha celebrato una messa mattutina davanti a circa 200.000 persone. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Angola, bagno di folla per Papa Leone che attraversa Luanda sulla papamobile Notizie correlate Leggi anche: Angola, Papa Leone XIV accolto al suo arrivo all’aeroporto di Luanda Papa Leone XIV nel Principato di Monaco, in papamobile saluta la follaProsegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV nel Principato di Monaco, primo Pontefice a visitarlo dai tempi di papa Paolo III nel 1538. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il Papa in Algeria, il futuro appartiene alle persone di pace; La visita del Papa all'ospedale cattolico Saint Paul; Leone XIV in Camerun, attesi 600mila fedeli a Douala; Il Papa in Camerun: C’è fame di pace. E di quel cibo rubato da chi si ingozza. Papa Leone XIV lascia il Camerun, bagno di folla in aeroporto: «Nessuno dev’essere lasciato solo di fronte alle avversità»Papa Leone XIV conclude la sua visita di tre giorni in Camerun con una messa all’aperto all’aeroporto di Yaoundé, prima di partire per Luanda, capitale ... leggo.it Papa Leone arrivato in Angola facebook Papa Leone XIV snobba Trump: "Rispondergli Non sono per nulla interessato" #papaleonexiv x.com