Federica Nargi tra i vicoli di Napoli | la sua limonata a cosce aperte fa impazzire i fan

Federica Nargi si trova a Napoli, dove ha condiviso sui social alcune foto della sua visita. La showgirl, nota anche per essere la compagna di un ex calciatore, ha scattato immagini tra i vicoli del centro storico e ha condiviso un momento mentre sorseggiava una limonata. La sua presenza tra i turisti ha attirato l'attenzione dei follower, che hanno commentato positivamente le sue foto.

Tra i tanti turisti che stanno invadendo Napoli in questi giorni è spuntata Federica Nargi. La nota showgirl - compagna dell'ex calciatore Alessandro Matri - ha mostrato sui social alcune immagini della sua visita all'ombra del Vesuvio. Tra questi contenuti c'è anche un video nel quale l'ex.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Federica Calemme e Gianmaria: un pancino sospetto fa impazzire i fanFederica Calemme pronta a diventare mamma? Le foto con un pancino sospetto fanno impazzire i fan Un dettaglio, una luce diversa, un’inquadratura... Andrew Garfield vede il trailer di Spider-Man: Brand New Day senza audio: la sua reazione fa impazzire i fanL’entusiasmo per il nuovo film dell’Uomo Ragno continua a crescere, e questa volta a far parlare è stata la reazione di uno degli attori più amati... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Federica Nargi a NapolI prova la limonata a cosce aperte; Pubblicità: Alessandro Matri e Federica Nargi protagonisti del nuovo spot Iuman; Federica Nargi in Sicilia, che risate: la limonata è...particolare!; In passerella tra bikini, bandane e parei: a Verona è già estate con il Tezenis Fashion Show. Federica Nargi a NapolI prova la «limonata a cosce aperte»Tra i migliaia di turisti che hanno invaso Napoli in questo fine mese, sbuca il volto di Federica Nargi, una delle showgirl più famose d’Italia. ilmattino.it Il papà di Federica Nargi rincorre il treno per salutare le nipotineUn video dolcissimo ha conquistato i social: Federica Nargi ha condiviso un momento carico di emozione e tenerezza, diventato subito virale. Protagonista è suo padre Claudio, che corre lungo la ... 105.net Federica Nargi con questo scatto ha fatto capire chi comanda tra tutte le showgirl italiane. #FedericaNargi - facebook.com facebook