Federica Nargi tra i vicoli di Napoli | la sua visita fa impazzire i fan

Federica Nargi è stata vista nei vicoli di Napoli, attirando l’attenzione di molti turisti. La showgirl, nota anche come compagna di un ex calciatore, ha condiviso sui social alcune fotografie della sua visita alla città, con lo sfondo del Vesuvio. La sua presenza ha suscitato commenti tra i followers e ha destato l’interesse di chi si trovava nelle strade del centro storico. La sua visita si inserisce tra le tante attività di turisti in questa stagione.

Tra i tanti turisti che stanno invadendo Napoli in questi giorni è spuntata Federica Nargi. La nota showgirl - compagna dell'ex calciatore Alessandro Matri - ha mostrato sui social alcune immagini della sua visita all'ombra del Vesuvio. Tra questi contenuti c'è anche un video nel quale l'ex.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Federica Nargi tra i vicoli di Napoli: la sua limonata a "cosce aperte" fa impazzire i fanTra i tanti turisti che stanno invadendo Napoli in questi giorni è spuntata Federica Nargi. Federica Calemme e Gianmaria: un pancino sospetto fa impazzire i fanFederica Calemme pronta a diventare mamma? Le foto con un pancino sospetto fanno impazzire i fan Un dettaglio, una luce diversa, un’inquadratura... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Federica Nargi a NapolI prova la limonata a cosce aperte; Pubblicità: Alessandro Matri e Federica Nargi protagonisti del nuovo spot Iuman; Federica Nargi in Sicilia, che risate: la limonata è...particolare!; In passerella tra bikini, bandane e parei: a Verona è già estate con il Tezenis Fashion Show. Federica Nargi a NapolI prova la «limonata a cosce aperte»Tra i migliaia di turisti che hanno invaso Napoli in questo fine mese, sbuca il volto di Federica Nargi, una delle showgirl più famose d’Italia. ilmattino.it Il papà di Federica Nargi rincorre il treno per salutare le nipotineUn video dolcissimo ha conquistato i social: Federica Nargi ha condiviso un momento carico di emozione e tenerezza, diventato subito virale. Protagonista è suo padre Claudio, che corre lungo la ... 105.net Federica Nargi con questo scatto ha fatto capire chi comanda tra tutte le showgirl italiane. #FedericaNargi - facebook.com facebook