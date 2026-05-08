A Napoli, il futuro di Conte sulla panchina sembra incerto, con alcuni segnali di tensione che potrebbero influenzare la prossima stagione. Si discutono tre motivi che potrebbero spingerlo a lasciare la squadra e altrettanti che invece suggeriscono di restare. La situazione attuale mostra un rapporto che, seppur logoro, potrebbe trovare una soluzione per riavvicinare le parti e riprendere il cammino insieme.

Conte resta, Conte va. Il dibattito è aperto in città e i tifosi attendono risposte. Che potrebbero arrivare già la prossima settimana, qualora il Napoli battesse il Bologna e il posto Champions diventerebbe assicurato. Già, perché serve blindare il pass per l’Europa più nobile per potersi finalmente incontrare e discutere di futuro. In attesa del faccia a faccia tra Antonio e il presidente De Laurentiis, ecco tre motivi per cui il Napoli vorrebbe andare avanti con Conte. E tre per cui il futuro insieme potrebbe essere in bilico. Conte è garanzia di successo. Lo dice la storia della Serie A e – al momento – lo conferma la classifica. Quando non vince – tre scudetti con la Juve, uno con Inter e Napoli, nessun altro ha mai festeggiato un tricolore su tre panchine diverse in Italia – Antonio arriva secondo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, il futuro di Conte: tre motivi per andarsene e tre per restare...

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