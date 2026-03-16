Vertice cruciale per il futuro del Napoli | ADL incontra Conte tre temi sul tavolo

Il presidente del Napoli e l’allenatore si sono incontrati a nove giornate dalla fine del campionato. La riunione si è concentrata su tre temi principali, senza ulteriori dettagli sui contenuti discussi. Entrambi sono presenti per discutere del proseguimento della stagione e delle strategie future. L’appuntamento rappresenta un momento importante per la squadra nel momento conclusivo del campionato.

A nove partite dal termine della stagione, il Napoli si prepara a un confronto decisivo tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Antonio Conte. Non è una semplice riunione di fine campionato: è il momento in cui club e tecnico faranno chiarezza su questioni che vanno ben oltre il mercato estivo. Il contratto del salentino scade nel 2027, ma prima di proseguire insieme serve allineare vedute su tre questioni spinose che hanno caratterizzato questi mesi. Infortuni a non finire: il primo tema al vertice. Il primo argomento della discussione riguarda il numero impressionante di infortuni che ha colpito la rosa azzurra. Non è solo... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Vertice cruciale per il futuro del Napoli: ADL incontra Conte, tre temi sul tavolo Articoli correlati Leggi anche: Napoli, il futuro di Conte: resta fino al 2027. Il patto con ADL Napoli, Conte il presente ma anche il futuro? In caso di addio, un allenatore in cima alla lista di ADLIl futuro di Antonio Conte a Napoli resta un tema centrale nel dibattito calcistico. Una raccolta di contenuti su Vertice cruciale Discussioni sull' argomento Commissario Ue: Nuove misure per l'energia, ma c'è molto da fare; Nelle imprese familiari l’innovazione passa dal vertice: decisivi management e qualità del confronto interno; Vertice in Regione sul futuro delle nevi ciociare: focus sul rilancio di Campocatino e Campo Staffi; Uilm Brindisi, cambio al vertice: Flore alla guida del sindacato metalmeccanico. In casa Lazio si tira un sospiro di attesa: il club biancoceleste è in cerca di un nuovo dirigente per il settore giovanile, un compito cruciale in un calcio che vive di talenti e opportunità per le giovani promesse. La scelta non riguarda solo un cambio al vertice, ma x.com Oggi, 8 marzo, riflettiamo su un tema cruciale: Consenso e Dissenso. Due donne al vertice del nostro Paese promuovono un emendamento per tutelare l'autodeterminazione femminile. Ma c'è chi ci ripensa... Cosa ne pensi È ora di parlare di questo cambi - facebook.com facebook